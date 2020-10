Octavia Spencer spiega perché gli auguri di Keanu Reeves l'hanno fatta piangere (Di sabato 24 ottobre 2020) Octavia Spencer ha raccontato di aver ricevuto da Keanu Reeves gli auguri per il compleanno e di essersi commossa 'come una bambina': ecco per quale motivo. Octavia Spencer ha spiegato di essersi commossa vedendo il video di auguri inviatole da Keanu Reeves per i suoi 50 anni, poiché proprio l'attore la soccorse quando era ancora una sconosciuta e si ritrovò bloccata per strada con l'auto in panne. Questa settimana, durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, Octavia Spencer ha parlato del suo 50esimo compleanno, risalente al 25 maggio, spiegando quanto le sia dispiaciuto non poter festeggiare come le sarebbe piaciuto, ovvero con ricche cene ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020)ha raccontato di aver ricevuto dagliper il compleanno e di essersi commossa 'come una bambina': ecco per quale motivo.hato di essersi commossa vedendo il video diinviatole daper i suoi 50 anni, poiché proprio l'attore la soccorse quando era ancora una sconosciuta e si ritrovò bloccata per strada con l'auto in panne. Questa settimana, durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live,ha parlato del suo 50esimo compleanno, risalente al 25 maggio,ndo quanto le sia dispiaciuto non poter festeggiare come le sarebbe piaciuto, ovvero con ricche cene ...

