Pagelle Dinamo Kiev-Juventus 0-0 LIVE | voti Champions League 2020-2021 | Pirlo lascia Dybala in panchina

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTABuonasera e benvenuti alladi Dynamo, primo match del Gruppo G della. I bianconeri di mister Andreasono in Ucraina con la formazione tipo a fare visita alla formazione di Mircea Lucescu, per un match delicatissimo e da non fallire. Andiamo, quindi, a conoscere chi sta giocando bene, o male, nel match di. LEDI DYNAMODYNAMO(4-3-3) Buschan 6 – Sarà una serata impegnativa per il portiere ucraino? Laspera di metterlo in difficoltà il più ...