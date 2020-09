Una vita, anticipazioni 30 settembre: Rosina si trasferirà in Portogallo? (Di martedì 29 settembre 2020) Mercoledì 30 settembre 2020, a partire dalle 14:10 su canale 5, nuovo appuntamento con Una vita, la soap iberica ideata da Aurora Guerra che racconta le vicende degli abitanti del ricco quartiere di Acacias. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si vedrà come Rosina sia sempre più determinata a lasciarsi il passato alle spalle e abbandonare il quartiere per sempre. La donna infatti, comunicherà a Liberto la sua volontà di trasferirsi in Portogallo per ricongiungersi alla figlia Leonor. Per Liberto sarà un duro colpo e potrebbe significare la fine del suo matrimonio con la Rubio. Una vita, anticipazioni: Rosina vuole lasciarsi il passato alle spalle Nelle ultime puntate di Una vita i ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 29 settembre 2020) Mercoledì 302020, a partire dalle 14:10 su canale 5, nuovo appuntamento con Una, la soap iberica ideata da Aurora Guerra che racconta le vicende degli abitanti del ricco quartiere di Acacias. Dando uno sguardo alle, si vedrà comesia sempre più determinata a lasciarsi il passato alle spalle e abbandonare il quartiere per sempre. La donna infatti, comunicherà a Liberto la sua volontà di trasferirsi inper ricongiungersi alla figlia Leonor. Per Liberto sarà un duro colpo e potrebbe significare la fine del suo matrimonio con la Rubio. Unavuole lasciarsi il passato alle spalle Nelle ultime puntate di Unai ...

