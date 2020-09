Reddito di Cittadinanza a mafiosi, sequestrate 11 social card (Di martedì 29 settembre 2020) AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato 11 social card a illegittimi percettori del Reddito di Cittadinanza. Gli inquirenti hanno accertato che gli indagati, tutti con precedenti per reati di tipo mafioso, avevano avanzato e ottenuto, senza averne titolo, l'istanza per ottenere il Reddito. Sono stati quindi tutti segnalati all'Inps per la revoca dell'erogazione del contributo. Il danno accertato per le casse pubbliche è di 300 mila euro. Sono in corso altre indagini e al momento gli indagati sono 69. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato 11a illegittimi percettori deldi. Gli inquirenti hanno accertato che gli indagati, tutti con precedenti per reati di tipo mafioso, avevano avanzato e ottenuto, senza averne titolo, l'istanza per ottenere il. Sono stati quindi tutti segnalati all'Inps per la revoca dell'erogazione del contributo. Il danno accertato per le casse pubbliche è di 300 mila euro. Sono in corso altre indagini e al momento gli indagati sono 69. (ITALPRESS).

