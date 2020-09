Whirlpool | ‘Quattro Giornate’ 77 anni dopo | stavolta Ponticelli combatte per il lavoro

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel sobborgo operaio di– Napoli, la popolazione in armi stando casa per casa, contro l’infame oppressione nazifascista”. Così tra la notte del 27 e il 28 settembre 1943 Radio Londra, il principale emittente radiofonico britco durante il secondo conflitto mondiale spezzava la quiete apparente del momento per commentare l’inizio di quella rivolta che passera alla storia come le “Quattro giornate di Napoli”. Oggi, a 77di distanza dalla rivolta, il quartiereresiste ancora mala battaglia da vincere è quella del diritto al. Con gli americani arrivati in città da alleati che ora rischiano di lasciare un deserto ...