Conte | nani e ballerine De Benedetti mai così brutale | premier annichilito | Video

"Mario Draghi non accetterebbe mai di fare il presidente del consiglio". Carlo De Benedetti, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, chiude la porta al "Cavaliere bianco". "Io lo conosco bene, ho sempre considerato ridicolo chi sperava in Draghi come presidente del consiglio e questo parlamento peraltro non lo voterebbe mai". Al di là delle alternative ("Penso che anche all'interno del governo ci siano persone competenti e che debbano avere maggior peso nelle decisioni del governo"), l'Ingegnere picchia duro su chi a Palazzo Chigi c'è già, Giuseppe Conte. "Uno che organizza Villa Pamphili, ritrovo di nani e ballerine, non penso possa avere una visione per il Paese. Non mi importa nulla di Conte, io ho un altro problema: chi ...

Carlo De Benedetti dice che a Bruxelles sono sgomenti nel vedere il nulla degli italiani sugli investimenti

Non ha dubbi: «Se il Pd domenica e lunedì perde la guida della Toscana, Nicola Zingaretti dovrà per forza dimettersi dalla guida del partito». Lo assicura Carlo De Benedetti, l'imprenditore che nel 20 ...

