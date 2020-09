Covid-19, crescono i contagi nel Sannio: nove nuovi positivi (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il bollettino dell’Asl parla chiaro, nel Sannio ci sono nove nuovi positivi. Numeri indubbiamente non incoraggianti, soprattutto dopo la tornata elettorale che si è da poco consumata e in previsione dell’apertura delle scuole. Nel beneventano si passa dagli 85 di ieri ai 94 di oggi. I nuovi contagi riguardano nello specifico Benevento (1), Castelvenere (1), Dugenta (3), Faicchio (1), Limatola (1), Sant’Angelo a Cupolo (1) e Telese Terme (1). Di seguito il quadro completo fornito dall’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il bollettino dell’Asl parla chiaro, nelci sono. Numeri indubbiamente non incoraggianti, soprattutto dopo la tornata elettorale che si è da poco consumata e in previsione dell’apertura delle scuole. Nel beneventano si passa dagli 85 di ieri ai 94 di oggi. Iriguardano nello specifico Benevento (1), Castelvenere (1), Dugenta (3), Faicchio (1), Limatola (1), Sant’Angelo a Cupolo (1) e Telese Terme (1). Di seguito il quadro completo fornito dall’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

(Adnkronos) - L’emergenza Covid ha impresso un salto di qualità al welfare aziendale ... Le aziende che fanno welfare, crescono di più, e ciò facendo contribuiscono alla crescita positiva ...

Tecno vince la terza edizione del “Best Managed Companies” di Deloitte. E’ il terzo anno consecutivo

Il Covid, infatti, non ha bloccato la crescita di Tecno anche ... per vivere un ambiente dinamico e stimolante. E pur crescendo tanto all’estero e nel Nord Italia abbiamo scelto di confermare il ...

