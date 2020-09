Con Pogačar c’è ‘poca gara’ al Tour! (Di martedì 22 settembre 2020) di Alberto Sigona. Nell’anno della pandemia di Covid-19 – che ad un certo punto sembrava che dovesse portare all’annullamento della corsa – s’impone per la prima volta un rappresentante della Slovenia, Tadej Pogačar, che alla vigilia del 22° compleanno si aggiudica il Tour con 59” sul connazionale P. Roglic, scalzandolo dalla vetta nella cronoscalata della … Leggi su freeskipper (Di martedì 22 settembre 2020) di Alberto Sigona. Nell’anno della pandemia di Covid-19 – che ad un certo punto sembrava che dovesse portare all’annullamento della corsa – s’impone per la prima volta un rappresentante della Slovenia, Tadej Pogačar, che alla vigilia del 22° compleanno si aggiudica il Tour con 59” sul connazionale P. Roglic, scalzandolo dalla vetta nella cronoscalata della …

