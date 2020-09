Chiara Nasti confessa | “Non amo la tv italiana”

Leggi su solodonna

(Di lunedì 21 settembre 2020), rispondendo ad alcune domande dei suoi seguaci su Instagram, diche non andrebbe mai ospite ad un programma televisivo e definisce il format della tv italiana “cheap”, cioè economico. La famosa fashion blogger italiana ha espressamente dito che non ama il mondo della televisione, che non andrebbe mai ospite in un programma e che non sarebbe neanche in grado di condurne uno. Ha aggiunto poi, ironizzandoArticolo completo:: “Non amo la tv italiana” dal blog SoloDonna