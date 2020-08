Scuole lager, Salvini fa a pezzi la ministra. Lei lo insulta, scontro totale (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo Matteo Salvini in Italia non c'è un ministro dell'Istruzione ma "una persona che ha problemi" e al governo dei "tarati" che vogliono trasformare la scuola "in lager con i banchi a rotelle, le mascherine e i plexiglass". Parole di fuoco quelle del leader del Carroccio, che rincara ulteriormente la dose immaginando uno scenario dove "abbiamo i criminali a casa e avremo i dirigenti scolastici in tribunale". L'obiettivo dell'ex ministro dell'Interno è scardinare il "terrorismo giornaliero" messo in campo, a suo dire scientemente, da chi "ha voglia di prolungare lo stato di emergenza per mesi e mesi". Una linea che il numero uno della Lega porta avanti da mesi, ma la metafora sui campi di concentramento inevitabilmente scatena un polverone. Per il Movimento Cinque Stelle "le parole di Salvini sulle ... Leggi su iltempo

