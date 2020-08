La California brucia anche attorno al lago Hughes: centinaia di famiglie evacuate (Di sabato 15 agosto 2020) Iniziato mercoledì a metà giornata, il rogo vicino al lago Hughes, in California, continua a divampare senza sosta. 500 abitazioni evacuate, più di 300 vigili del fuoco in azione, insieme a elicotteri e canadair. Con oltre 10mila acri di terreno bruciati, le fiamme continuano ad avanzare lungo la zona settentrionale di Los Angeles. Incendio lago HughesIl tuo browser non supporta il tag iframe Mentre l’enorme nuvola nera invade la regione, gli operatori tentano di evitare che si registrino vittime. Una corsa contro il tempo per arginare l’ennesimo incendio della California, soprattutto in questo periodo dell’anno, scenario di decine di disastri ambientali simili. August 13, 2020 Nei giorni scorsi ... Leggi su open.online

