Padre Higuain: «La Juventus vuole Gonzalo. Non rescinderà il contratto»

Jorge Higuain, Padre di Gonzalo, ha parlato del possibile addio dell'attaccante argentino alla Juventus in estate Jorge Higuain, Padre dell'attaccante della Juventus Gonzalo, ha commentato le recenti voci di mercato ai microfoni di pianeta 947.

FUTURO – «È quasi impossibile che Higuain il prossimo anno giocherà nel River Plate. La Juventus lo vuole ancora e lui non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto. Penso che arriverà a scadenza e poi dopo, se sarà possibile, verrà al River o giocherà in qualsiasi altro posto».

Ultime Notizie dalla rete : Padre Higuain Il padre di Higuain sicuro: "Non rinuncerà al suo contratto con la Juventus" Goal.com Il padre di Higuain manda messaggi alla Juve: "Gonzalo vuole rispettare il contratto fino alla fine"

Il contratto del Pipita scade il 30 giugno 2021 e secondo quanto dichiarato la padre non intende rinunciare al suo ingaggio (da circa 7,5 milioni di euro l'anno). Nessuna risoluzione del contratto, lo ...

Higuain, parla il papà: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione! Terminerà lì il contratto, il River...'

Restyling Juve. I bianconeri, in queste ore, sono attivi sul mercato alla ricerca di un attaccante: regalare un nuovo bomber ad Andrea Pirlo è una delle priorit ...

