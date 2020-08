Calciomercato Juventus, nuovo nome nel mirino: Zapata è l’obiettivo per l’attacco. La situazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) nuovo nome sul taccuino del ds Fabio Paratici.Con la sessione di mercato alle porte, la Juventus pensa al futuro in vista dell'inizio della prossima stagione. L'obiettivo numero uno per l'attacco, presto orfano - salvo clamorosi colpi di scena - dell'ex Napoli Gonzalo Higuain, è rappresentato dal colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata: nome assai gradito al neo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza piemontese, avrebbe già effettuato un sondaggio per sondare l'effettiva fattibilità dell'operazione. Zapata, infatti, rappresenta un obiettivo concreto per la Juventus, che avrebbe già messo sul piatto una proposta ufficiale per assicurarsi le prestazioni del colombiano: 30 milioni di euro più il ... Leggi su mediagol

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l'attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - forumJuventus : TS: 'Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco: Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo potrebbe diventare obiettiv… - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus

ROMA – Una piccola squadra di provincia che sfida le grandi del calcio europeo, presentandosi al palazzo del principe come Cenerentola. L’Atalanta è da sempre un simbolo per Bergamo e il suo territori ...

Prandelli approva Pirlo alla Juve: «È un leader nato, mi ricorda Gaetano Scirea»

L’ex giocatore bianconero e tecnico Cesare Prandelli ha parlato, a Tuttosport, dell’arrivo di Pirlo alla Juve. PIRLO – «Pirlo mi ricorda in maniera incredibile Gaetano Scirea: gli assomiglia, il loro ...

