Un americano a Roma - Un americano a roma - I romani non avrebbero mai trovato il tempo di conquistare il mondo se avessero dovuto imparare l'inglese. Questo giusto per marcare la superiorità di roma. Sull'America, poi, l'Urbe ha più di duemila ...

Il sindaco di New York in Campidoglio: “Noi alleati per le nostre grandi città” - Il sindaco di New York in Campidoglio: “Noi alleati per le nostre grandi città” - Ieri però Eric Adams ha voluto creare un filo rosso tra New York e roma: «Siamo due città internazionali piene ... il sindaco ha portato due cappelli della squadra di football americano New York ...

Chiavari: l’Anpi ricorda le vittime dei bombardamenti americani sulla città - Chiavari: l’Anpi ricorda le vittime dei bombardamenti americani sulla città - Domani, 12 maggio alle 9.42, l'Anpi sarà in piazza roma a Chiavari per ricordare il bombardamento anglo-americano che distrusse stabili e causò la morte ...