Novak Djokovic tranquillizza dopo l’incidente di ieri al Foro Italico

(Di sabato 11 maggio 2024) Uno spiacevole fuoriprogramma.(n.1 del mondo) ha esorditonegli Internazionali d’Italia di tennis a Roma. Il serbo ha affrontato l’estroso mancino francese Corentin Moutet e,un inizio balbettante, si è imposto piuttosto facilmente con il punteggio di 6-3 6-1. Una partita in cui sorrisi non sono mancati visto anche l’episodio che ha riguardato Moutet all’inizio del secondo parziale, quando il transalpino è stato costretto a spegnere il suo cellulare che aveva iniziato a suonare. Conclusa la sfida,si è intrattenuto in campo per un paio di minuti per le interviste di rito e gli autografi con estrema disponibilità. All’uscita dal campo centrale, mentre stava rientrando nel tunnel che lo portava negli spogliatoi, il campione nativo di Belgrado è stato colpito in testa da ...