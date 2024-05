Palafrizzoni - la carica dei 367 candidati La sfida tra Carneval - Pezzotta e Apicella

(Di sabato 11 maggio 2024) VERSO IL VOTO . Per ora in città depositate dodici liste: sei del centrosinistra, cinque del centrodestra e quella dei 5 Stelle. C’è tempo fino alle 12 di sabato 11 maggio. Orio Zaffanella rinuncia. Domenica 12 maggio su L’Eco di un inserto di 16 pagine dedicato alle liste per le amministrative nei Comuni bergamaschi.

Palafrizzoni, la carica dei 367 candidati. La sfida tra Carnevali, Pezzotta e Apicella - palafrizzoni, la carica dei 367 candidati. La sfida tra Carnevali, Pezzotta e Apicella - VERSO IL VOTO . Per ora in città depositate dodici liste: sei del centrosinistra, cinque del centrodestra e quella dei 5 Stelle. C’è tempo fino alle 12 di sabato 11 maggio. Orio Zaffanella rinuncia.

Nadia Ghisalberti saluta Palazzo Frizzoni: “Dieci anni straordinari” - Nadia Ghisalberti saluta Palazzo Frizzoni: “Dieci anni straordinari” - L’assessore alla Cultura, che non si ricandiderà alle prossime elezioni, ha raccontato il proprio percorso d’impegno in città in un libro.

Bergamo, assegnato al Villaggio degli Sposi un immobile del Comune come ambulatorio per il nuovo medico di base - Bergamo, assegnato al Villaggio degli Sposi un immobile del Comune come ambulatorio per il nuovo medico di base - «Il Comune di Bergamo - spiega una nota di Palazzo Frizzoni -, in particolare a seguito dell’emergenza sanitaria del 2020 e della conseguente crescente domanda di medici, ha da tempo avviato politiche ...