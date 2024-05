Serie B 2023 2024 | il tabellone dei playoff e playout

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo la trentottesima giornata si è conclusa la regular season della. La cadetteria vivrà, adesso, l’appendice deie delper stabilire la terza promossa in A dopo Parma e Como, e chi, tra Bari e Ternana accompagnerà in C Ascoli, Lecco e Feralpisalò.: IL PROGRAMMA DEISi parte venerdì 17 maggio in gara unica con Palermo-Sampdoria e Catanzaro e Brescia il giorno successivo. Le vincitrici affronteranno rispettivamente Venezia e Cremonese già ammesse alle semifinali PRIMO TURNO -Venerdì 17 maggio, ore 20.30: Palermo-Sampdoria -Sabato 18 maggio, ore 20.30: Catanzaro-Brescia SEMIFINALI -Lunedì 20 maggio, ore 20-30: Palermo/Sampdoria-Venezia -Venerdì 24 ...