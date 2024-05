La Chianina dei bambini | al via il progetto per gli alunni delle scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Un laboratorio nelle, un concorso di disegno e una pedalata per famiglie. La decima edizione de LaCiclostorica sarà arricchita da unrivolto esclusivamente ai più piccoli, “Ladei”, finalizzato a promuovere l’utilizzo della bicicletta tra le giovani generazioni come stile di vita sano, come occasione di socializzazione e come scoperta del territorio. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dall’associazione LaAsd e prevede più tappe dove ie le bambine saranno accompagnati in un viaggio all’interno del mondodue ruote tra passato, presente e futuro per consapevolizzare sui benefici per l’ambiente portati dallo sviluppo della mobilità sostenibile. ...