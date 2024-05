Fedez paparazzato di nuovo con Ludovica Di Gresy | si rinforzano le voci di un flirt Foto

(Di sabato 11 maggio 2024) Negli scorsi giorni il rapperera stato sorpreso aare con una giovane ragazza bionda durante il release party in occasione del lancio delalbum del collega e amico Capo Plaza e il video di loro due vicini e intenti a chiacchierare aveva immediatamente fatto il giro del web. La ragazza in questione èdi, una giovane studentessa di moda facente parte dell’alta borghesia milanese, che però in quell’occasione avrebbe rifiutato le avance del rapper. Dal video, infatti, si vedechiedere alla ragazza di spostarsi in un posto più appartato per parlare con più calma, ma lei lo saluta e va via, mentre il cantante rimane in compagnia degli amici. Dopo l’incontro alla festa, però, i due sembrerebbero aver avviato una conoscenza: due giorni fa, infatti, ...

Un viaggio a Roma certamente proficuo, per Fedez , che ha approfittato di questo trasferimento temporaneo per decorarsi con un altro tatuaggio . Il punto del corpo che ha scelto è però tutt’altro che casuale: il nuovo disegno, ispirato alla Creazione ...

Fedez, dietro la rissa con Cristiano Iovino ci sarebbe una ragazza - fedez, dietro la rissa con Cristiano Iovino ci sarebbe una ragazza - Tra processi in tribunali romani e tatuaggi che celebrano i nuovi inizi, sembra che fedez abbia trovato il tempo anche per essere coinvolto in una rissa. Da quando è stata resa pubblica la fine del su ...

Fedez, Cristiano Iovino e la rissa in discoteca per una ragazza: è giallo - fedez, Cristiano Iovino e la rissa in discoteca per una ragazza: è giallo - A Milano, le indagini continuano sull'attacco subito dal personal trainer, amico di Ilary Blasi e presunto ex amante, aggredito in una discoteca a causa di una disputa per una ragazza ...

Il misterioso pestaggio di Cristiano Iovino: retroscena delle indagini e coinvolgimento di Fedez in una rissa - Il misterioso pestaggio di Cristiano Iovino: retroscena delle indagini e coinvolgimento di fedez in una rissa - Il "Corriere della Sera" ha recentemente rivelato nuovi dettagli sulle indagini in corso riguardo al misterioso pestaggio di Cristiano Iovino, personal ...