Il suono del benessere che si diffonde online

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel vasto panorama delle trasmissioni radiofoniche, esiste una radio dedicata al: Radio Wellness®. Fondata nel lontano 2012, questa emittente rappresenta la prima web radio interamente dedicata alla promozione di uno stile di vita sano e equilibrato. Con programmi che spaziano dalla musica al fitness, dalla bellezza al movimento, Radio Wellness® si pone l’obiettivo di essere una guida affidabile e ispiratrice per chiunque desideri prendersi cura di sé in modo completo. Ciò che rende unica Radio Wellness® è il suo approccio inclusivo I temi trattati vanno dalla medicina alla scienza, dalmentale all’alimentazione sana, e vengono presentati con un linguaggio accessibile a tutti. Questo significa che anche chi non è esperto nel campo della salute può trarre beneficio dalle trasmissioni, imparando informazioni ...

Giuliani sospeso da stazione radio per le bugie sulle elezioni del 2020 - Giuliani sospeso da stazione radio per le bugie sulle elezioni del 2020 - Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York e alleato di Doanld Trump, è stato sospeso dalla stazione radio WABC in cui aveva un suo show per aver cercato di parlare della 'big lie' (la grande menzogna) ...

“Buongiorno Benessere” su Rai 1: Scopri il Controllo della Fame Nervosa e i Consigli per la Salute Estiva - “Buongiorno benessere” su Rai 1: Scopri il Controllo della Fame Nervosa e i Consigli per la Salute Estiva - Il prossimo sabato 11 maggio, alle 10.30 su Rai 1, il programma “ Buongiorno benessere ” affronterà una serie di tematiche cruciali per la salute e il benessere quotidiano. In un’epoca in cui il ...

Sistema Indoor Climate Comfort di REHAU: soluzioni integrate per un benessere senza compromessi - Sistema Indoor Climate Comfort di REHAU: soluzioni integrate per un benessere senza compromessi - 10/05/2024 - Assicurare massimi livelli di comfort termico attraverso soluzioni integrate semplici da installare e personalizzabili in base alle singole esigenze: con questo obiettivo, la divisione Bu ...