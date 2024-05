A Monteriggioni l' impianto solare più grande del Senese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)(Siena), 10 maggio 2024 - Sorge a(Siena) il piùfotovoltaico della provincia di Siena, con 3.000 moduli fotovoltaici installati a terra e una potenza di picco di 1.637 kw. A realizzarlo, in appena tre mesi, Gesco per lo stabilimento Fonderie Valdelsane di. L'intervento ha un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, spiega una nota, di cui 1,5 milioni per l', e 0,7 milioni di costi sostenuti per infrastrutture e terreni. Il nuovosarà in grado di soddisfare il 35% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento di Fonderie Valdelsane, con un abbattimento delle emissioni di Co2 per oltre 600 tonnellate l'anno. "Il progetto si inserisce in un percorso di sostenibilità strutturato, ...