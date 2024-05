È per Ida Mario dopo la cacciata a Uomini e Donne - il pubblico l’ha scoperto subito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 11 maggio 2024)Cusitore non si arrende. Il corteggiatore di Ida Platano anon si rassegna all’eliminazione dal programma di Maria De Filippi e manda messaggi alla tronista via social. La mossa dello speaker radiofonico napoletano è statascoperta dai fan del dating show di Canale 5. E sul web si è accesoun dibattito tra chi fa il tifo pere lo incoraggia a provare a riconquistare il cuore della bella parrucchiera di Brescia e chi invece si domanda con che faccia continui ancora nel corteggiamento di Idatutto quello che è successo. Leggi anche: “Schifo”., resa dei conti choc tra Ida Platano eCusitore In una delle ultime puntate die ...