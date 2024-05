Inferno A22 - 80 km di coda sul Brennero | Vergogn - è lo spirito europeo? Salvini denuncia l' Austria | Video

Un'imponente nevicata ha colpito la zona del Brennero , causando la chiusura dell'autostrada in direzione di Vipiteno verso l'Austria per motivi di sicurezza. Attualmente, si registra una...

Chiusa l'autostrada e cinque chilometri di coda anche sul lato italiano. Decine di veicoli bloccati in panne: in azione tutti i mezzi anti neve disponibiliChiusa l'autostrada e cinque chilometri di coda anche sul lato italiano. Decine di messi ...

Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona, rimasti bloccati dalle 10.30 di questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del Brennero. La comitiva stava rientrando dal ...

Incidente mortale in A22 tra Egna e Bolzano sud - Incidente mortale in A22 tra Egna e Bolzano sud - Un'auto si è schiantata contro un tir al mattino presto. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. La carreggiata nord dell'autostrada è rimasta chiusa per i soccorsi, dopo la riapertura ancora chil ...

