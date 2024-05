Il discorso di Fabregas nello spogliatoio del Como è esaltante | annuncia il premio - la squadra esplode

(Di sabato 11 maggio 2024) L'ex campione spagnolo è il tecnico dellalariana tornata in Serie A dopo 21 anni.si congratula con i calciatori in festa e avverte: "Questo è solo il riscaldamento".

Questa sera il Como avrà la possibilità di agguantare una storica promozione in Serie A. L’acquisto del club da parte dei fratelli Hartono ha cambiato tutto, ma non solo; anche l’arrivo dell’ex calciatore spagnolo Cesc Fabregas ha contribuito a ...

Serie B, il como promosso in massima serie - La squadra di fabregas torna nella massima serie dopo 21 anni.

Como promosso in Serie A, dal "genio" di Fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - Como promosso in Serie A, dal "genio" di fabregas al presidente Hartono (con un patrimonio da 24,2 miliardi di dollari) - Gli ultimi 90 minuti sono bstati quelli della storia. Serviva almeno un pareggio per il Como per essere promosso in Serie A e così è stato, con i lariani che hanno pareggiato contro ...

Serata di festa per il club lariano con ospiti d'eccezione presenti allo stadio - Serata di festa per il club lariano con ospiti d'eccezione presenti allo stadio - Il francese è stato accolto con grande affetto ed entusiasmo da tutto il popolo lariano ed ha visto la partita in in tribuna d’onore, soffermandosi a dialogare con Mirwan Suwarso, il manager ...