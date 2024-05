Auto esce di strada e si cappotta | muore ragazzo di 21 anni - grave un amico

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver inseguito armato di motosega alcuni poliziotti in Scozia. Secondo quanto reso noto, il 27enne era stato fermato in auto per alcuni controlli di routine.Continua a leggere