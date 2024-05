Notte dei Musei - sabato 18 maggio Montecitorio a porte aperte

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 11 maggio 2024) ROMA – Al via lunedì 13, a partire dalle ore 10, le prenotazioni online (eventi.camera.it/eventionline/) per l’appuntamento di “” di18, in occasione delladei. Alle ore 20, in Piazza, esibizione della Banda musicale dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei. Il concerto, della durata di 15 minuti, si apre con l’Inno nazionale e termina con l’Inno europeo. L’iniziativa prevede visite guidate nei luoghi più significativi del Palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro, la Sala delle Donne. Vengono illustrati i principali aspetti storici, artistici e istituzionali della sede della ...