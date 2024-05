Lo confesso - le nonne degli chef mi hanno stufato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 11 maggio 2024) Ci sono cascati tutti, nella retorica della nonna in cucina. Ci è cascato Vito Mollica, che per qualche tempo ha chiamato (non per sua scelta, va detto) il suo ristorante fiorentino in Palazzo Portinari Chic Nonna, uno dei più grossi ossimori della scena gastronomica mondiale (e comunque nome bruttino), e pure il punkettoneRubio, che anni fa dedicò alle arzille ave un tour per l’Italia, “do it better”. Non ha resistito nemmeno Giuseppe Guida, che ha chiamato il suo ristorante a Vico Equense Antica Osteria Nonna Rosa. Michelangelo Mammoliti, uno dei talenti più sopraffini della generazioneattorno ai quarant’anni, che oggi domina la scena, racconta volentieri che il punto di partenza del suo personale viaggio gastronomico sia stato il ritrovamento di un quaderno con le ricette della sia nonna. E ...