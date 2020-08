Indonesia: le spettacolari e spaventose immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung (Di martedì 11 agosto 2020) Si è risvegliato dopo 10 anni il vulcano Sinabung a Sumatra in Indonesia: le immagini e i video sono sconvolgenti. L’eruzione del vulcano Sinabung a Sumatra in Indonesia ha regalato attimi di terrore per gli abitanti del posto, ma anche molto stupore reverenziale nei confronti di chi ha guardato le immagini da casa. L’eruzione è … L'articolo Indonesia: le spettacolari e spaventose immagini dell’eruzione del vulcano Sinabung è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Indonesia spettacolari Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Indonesia spettacolari