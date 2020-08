Atletica, cancellata anche la maratona di Francoforte (Di martedì 11 agosto 2020) Gli organizzatori della maratona di Francoforte hanno annunciato la cancellazione dell’evento, inizialmente previsto per il 25 ottobre, per via della pandemia di Covid-19 e delle rigide norme legate al distanziamento sociale. Il direttore di gara Jo Schindler ha spiegato le motivazioni di tale decisione: “Purtroppo non possiamo garantire con assoluta certezza la salute di centinaia di migliaia di spettatori lungo il percorso di 42,195 km che attraversa Francoforte”. Si tratta dell’ennesima corsa su strada annullata dopo le prestigiose maratone di New York, Chicago e Berlino; a Londra, invece, la manifestazione spostata al 20 ottobre sarà riservata soltanto agli atleti d’elite. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Atletica cancellata Atletica, cancellata anche la maratona di Francoforte Sportface.it Marianna Cilloni dal consiglio comunale ai successi nelle competizioni Bikini Angel

Un giro per palestra per prepararsi all’esame di ammissione trasformato, nel giro di pochi mesi, in tre titoli italiani. Ha bruciato molte tappe la 24enne Marianna Cilloni di Casina, ex consigliera co ...

Tamberi e Tortu al Colbachini «Stadio aperto al pubblico»

PADOVA Padova è vicina ad ospitare il primo evento sportivo italiano aperto al pubblico dopo il lockdown. Dopo sei mesi di quarantena prima e porte chiuse poi, la meta è vicina ma manca ancora l'ultim ...

