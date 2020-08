Inps: Fiano, ‘vicenda bonus inquietante, partiti interessati facciano chiarezza’ (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) – ‘Non ci possono essere scusanti per atti così squallidi. Si può discutere, ed è giusto farlo, sulla natura degli interventi a pioggia durante l’emergenza. Ma i responsabili di una simile azione devono uscire allo scoperto e pagarne le conseguenze, e tocca prima di tutto ai loro partiti fare chiarezza su una vicenda che giudicare inquietante è poco”. Lo sottolinea Emanuele Fiano, componente della presidenza del Gruppo Pd della Camera.L'articolo Inps: Fiano, ‘vicenda bonus inquietante, partiti interessati facciano chiarezza’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

