Caterina Balivo pubblica un selfie senza trucco. Ma i fan le fanno notare un’imperfezione sulla pelle (Di mercoledì 5 agosto 2020) Caterina Balivo, il selfie senza trucco Caterina Balivo si sta godendo le vacanze estive al mare in attesa di capire cosa farà una volta rientrata a casa. La ex conduttrice di Vieni da Me, infatti, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe iniziare una nuova avventura professionale a La7 in un nuovo programma in prima serata. Al momento non ci sono state conferme. Intanto Caterina Balivo continua a pubblicare su Instagram alcune foto dal mare: l’ultima è un selfie che la ritrae senza trucco. Ma i fan le hanno fatto notare un’imperfezione sul viso: “Hai mai pensato di togliere la macchia che hai sulla ... Leggi su tpi

