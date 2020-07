I renziani: "Meglio Brunetta di Lezzi Bicamerale? Una perdita di tempo" (Di lunedì 27 luglio 2020) Non serve moltiplicare i luoghi di decisione, ma soprattutto “non si può rischiare di andare fuori tempo”. Per il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, insomma, questa Bicamerale non ‘s’ha da fare’. Interpellato da Affaritaliani.it, spiega le ragioni del suo no anche al ricorso a strumenti quali le commissioni monocamerali. Secondo il senatore di Iv, infatti, quello del Parlamento esautorato rischia solo di tradursi in un alibi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Approvato all'unanimità. L'assegno unico e universale per i figli a carico, pezzo forte del family act, riceve il primo ok da un ramo del Parlamento. La Camera lo ha licenziato ieri con un via libera ...

MAGGIORANZA DIVISA SULLA LEGGE ELETTORALE: I RENZIANI PUNTANO A RAFFORZARE IL MAGGIORITARIO

“Questo e’ un passaggio storico e secondo me si e’ raggiunto un buon compromesso, Conte ha lavorato bene in asse con Macron e la Merkel”. Così Matteo Renzi in un’intervista a La Stampad. Ma, precisa, ...

Approvato all'unanimità. L'assegno unico e universale per i figli a carico, pezzo forte del family act, riceve il primo ok da un ramo del Parlamento. La Camera lo ha licenziato ieri con un via libera ...