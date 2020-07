Stefano De Martino si sfoga in diretta a Made in Sud: “Ma che ve ne fo**e se sono fidanzato”. E intanto scompare dai Palinsesti di Rai2 (Di martedì 21 luglio 2020) “Scusate, posso sfogarmi io”, Stefano De Martino, nel corso dell’ultima puntata di Made in Sud, irrompe nello spazio del duo comico Enzo e Sal e del loro “Incazza news”: “Basta, sono mesi che parlate e scrivete ma sinceramente sono fidanzato o non sono fidanzato ma che ve ne fotte? M’aggia sfuga ncopp a sta cosa, nun me ne fott proprio, sti grandissimi cornuti“. Una gag che nel contenuto richiama il linguaggio dei due comici ma assume il sapore di un vero sfogo. Il riferimento è al gossip sulla rottura con Belen Rodriguez e il presunto flirt, svelato da Dagospia, con Alessia Marcuzzi. Ipotesi smentita, con tempi e toni differenti, dai tre protagonisti della storia. Sempre a Made in Sud il conduttore ... Leggi su ilfattoquotidiano

