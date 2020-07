Germania, è caccia a “Rambo”: polizia alla ricerca di un senzatetto armato di arco e frecce (Di lunedì 13 luglio 2020) Germania, caccia a “Rambo”: polizia cerca uomo armato di arco e frecce Nei boschi della Foresta Nera della Germania, nel Baden-Wuerttemberg, è in corso da giorni una vera e propria caccia all’uomo: centinaia di agenti sono stati mobilitati nelle ricerche di un uomo, un senzatetto, che indossa equipaggiamento da guerra ed è armato, tra l’altro, con arco e frecce. Il ricercato, che avrebbe 31 anni, è stato subito soprannominato “Rambo“, per le tante analogie con il celebre film. Nelle ricerche sono stati impiegati almeno 200 poliziotti, oltre a forze speciali, elicotteri e cani da fiuto. La ... Leggi su tpi

Vale339Vale : RT @IlPrimatoN: E' in fuga da ieri nella Foresta Nera, dopo aver disarmato 4 poliziotti - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: E' in fuga da ieri nella Foresta Nera, dopo aver disarmato 4 poliziotti - IlPrimatoN : E' in fuga da ieri nella Foresta Nera, dopo aver disarmato 4 poliziotti - serenel14278447 : Germania: disarma agenti e scappa, caccia a poliziotto - cagliaripad : Minaccia e disarma agenti, poi scappa: in Germania è caccia all’uomo -