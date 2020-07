Meteo Italia sino al 20 luglio, super CALDO africano alle porte (Di giovedì 9 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 20 luglio sino a qualche giorno fa abbiamo parlato, abbondantemente, della possibilità che attorno a metà luglio potesse verificarsi un break temporalesco consistente. Avevamo parlato di condizioni Meteo climatiche decisamente estive, ma condizionate dal posizionamento di alcuni attori barici e in modo particolare della collocazione sia dell’Anticiclone africano, sia delle depressioni atlantiche. A molti non sarà sicuramente sfuggito un elemento, ossia che avevamo sottolineato come in presenza dell’Anticiclone africano dare per scontati eventuali peggioramenti era sbagliatissimo. Ed ecco giunta la conferma, ovvero l’Anticiclone farà davvero sul serio. Probabilmente tra circa ... Leggi su meteogiornale

fanpage : Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 37 gradi #9luglio - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo prossime ore: caldo e afa in aumento sull'Italia, ma arrivano tem… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 10/07/2020, diramato dal @DPCgov il 09/07/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 09/07/2020, diramato dal @DPCgov il 09/07/2020 Ricevi… - ADM_assdemxmi : RT @fanpage: #Meteo l'#Italia è divisa in due -