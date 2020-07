Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 10:30 (Di martedì 7 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE ORMAI RIMOSSO IN INTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA ED APPIA CODE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE TRA VITINIA E ACILIA NEI DUE SENSI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI TRAFFICO SOSTENUTO NEI DUE SENSI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA DELLE PINETE DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE FINO AL 7 AGOSTO CHIUSA PER MANUTENZIONE LA VIA OSTIENSE TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA COL TRAFFICO CHE VIENE DEVIATO SU VIALE DEI RomaGNOLI O SULLA VIA DEL MARE E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE ... Leggi su romadailynews

