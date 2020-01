Biathlon, tre top ten per l’Italia nell’individuale dei Mondiali giovanili di Lenzerheide 2020 nella categoria junior (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non ci sono podi per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali youth / junior di Biathlon 2020 in corso a Lenzerheide, in Svizzera, dove oggi si sono disputate la 12.5 km individuale femminile della categoria junior con Samuela Comola sesta e la 15 km individuale maschile, sempre nella categoria youth, con Didier Bionaz ottavo. Nella 12.5 km individuale femminile successo della russa Anastasiia Khaliullina, che chiude in 41’32″6, battendo la bulgara Milena Todorova per 1’07″9. Completa il podio l’elvetica Amy Baserga, con un ritardo di 1’16″0. Top ten per Samuela Comola, sesta a 1’41″7, ma anche per un’altra azzurra, Beatrice Trabucchi, decima a 2’21″4, infine si classifica 26ma Martina Zappa a 3’50″9. Nella 15 km individuale youth maschile oro al tedesco Max Barchewitz, primo in ... oasport

