Usa, coyote attacca bimbo di 2 anni: papà lo uccide a mani nude (Di martedì 21 gennaio 2020) "Non ho mai fatto del male a un animale, quindi è stata un'esperienza molto brutta" ha raccontato l'uomo spiegando che lui, sua moglie e i loro tre figli stavano facendo una passeggiata su un sentiero tra i boschi quando l'animale si è avvicinato all'improvviso e ha afferrato suo figlio di 2 anni per la giacca, cercando di trascinarlo via. fanpage

