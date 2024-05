Segnale spaventoso - gli ricordo una cosa Insulti a Don Patriciell - Meloni travolge De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Secondo il governatore della Campania Vincenzo De, il parroco anti-camorra dono è "il Pippo Baudo dell'area Nord". Una definizione sprezzante, secondo lo stile dello "sceriffo" del Pd, che però questa volta non colpisce un avversario politico ma un esempio di impegno etico e civile, un punto di riferimento spirituale e soprattutto un baluardo di legalità e speranza in un'area drammaticamente dimenticata dalle istituzioni come la ormai famigerata Caivano. Per questo fin da subito sono piovute le critiche dal mondo della politica. Secondo Fratelli d'Italia le parole del governatore "rischiano di favorire la camorra". Lo stesso dono si è detto "addolorato": "Penso in piena coscienza, di non meritare le offese del tutto gratuite del presidente della mia regione", scrive in un post sui social il prete ...