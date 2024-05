Guerra - ultime notizie Israele ordina evacuazione centro di Rafah Media | decine di vittime in raid sulla Striscia On - sì a risoluzione su adesione Palestina

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 11 maggio 2024) Diverse esplosioni sono state registrate ieri sera a Kharkiv ed è stato annunciato un allarme aereo in città e nella regione. Washington ha criticato Tel Aviv per l’uso delle armi americane a Gaza ma senza sospenderne l’invio. Ieri l’Assemblea dell’Onu ha approvato unache riconosce lacome qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Secondo il ministro degli esteri israeliano Katz “la decisione è un premio ai terroristi di Hamas”