(Di venerdì 10 maggio 2024) Il titolo in caduta del 7% e clienti in fuga spingono alla svolta ma la Borsa, più dei panini, in questa fase punta più sui farmaci anti obesità

McDonald's tenta Wall Street con un pranzo a 5 dollari - Il titolo in caduta del 7% e clienti in fuga spingono alla svolta ma la Borsa, più dei panini, in questa fase punta più sui farmaci anti obesità In tempi di inflazione, McDonald's sta cercando di riportare i consumatori a basso reddito nei ristoranti del fast food lanciando un pasto da 5 dollari. L'offerta allo studio potrebbe includere un McChicken o un McDouble ...

