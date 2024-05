Il giallo della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino in discoteca e il pestaggio avvenuto subito dopo

(Di sabato 11 maggio 2024) In via Traiano, vicino a Citylife a Milano, otto o nove persone scendono da un van e picchiano un uomo. Si tratta proprio di. Quando arriva l’ambulanza il personal trainer rifiuta il trasporto in ospedale. Ai carabinieri dice di non voler sporgere querela. E l’indagine così non può partire. Ma gli investigatori scoprono lo stesso che qualche ora prima del pestaggio c’è stata una lite nellaThe Club di largo La Foppa. Un apprezzamento poco gradito nei confronti di una ragazza che era in compagnia del cantante scatena unatra. Alla quale, secondo i racconti, partecipa anche Vanore che però smentisce tutto sui social network. Si parla di calci, pugni e bicchieri rotti. L’analisi dei video in procura conferma latra ...

Cristiano Iovino è stato coinvolto in una lite con Fedez in una discoteca a Milano, evento che ha preceduto un violento pestaggio da parte di alcuni ultrà del Milan. La vicenda risale al 22 aprile scorso e ha sollevato un’indagine della procura, ...

La notte del 22 aprile scorso Cristiano Iovino , il personal trainer del caffè con Ilary Blasi, viene picchiato in strada a Milano. Indaga la Procura di Milano, che ipotizza un agguato su commissione: prima la rissa in discoteca per una ...

Il trainer Iovino picchiato dopo rissa con Fedez in un locale - Il trainer iovino picchiato dopo rissa con Fedez in un locale - Ci sarebbe un indagato nel fascicolo per rissa e lesioni aperto dal pm Michela Bordieri in attesa di una eventuale querela del personal trainer cristiano iovino, 37 anni, picchiato nella notte tra il ...

Rissa in discoteca tra Fedez e Cristiano Iovino per una ragazza, poi l'agguato degli ultras: procura indaga - Rissa in discoteca tra Fedez e cristiano iovino per una ragazza, poi l'agguato degli ultras: procura indaga - Fedez e cristiano iovino si sarebbero resi protagonisti di una rissa in una discoteca di Milano, poi il personal trainer è stato vittima di un pestaggio violento ...

Cristiano Iovino e la rissa con Fedez per una ragazza prima del pestaggio: cosa è successo in discoteca - cristiano iovino e la rissa con Fedez per una ragazza prima del pestaggio: cosa è successo in discoteca - La notte del 22 aprile scorso cristiano iovino, il personal trainer del caffè con Ilary Blasi, viene picchiato in strada a Milano ...