Internazionali d’Italia 2024 - Djokovic rassicura | Sto ben - è stato un incidente

(Di sabato 11 maggio 2024) “Grazie per i messaggi in cui vi preoccupavate per me. Èun, ma sto bene e ora riposo in hotel con un impacco di ghiaccio. Ci vediamo tutti domenica“. Questo il post di Novak, che tramite i suoi profili social ha voluto tranquillizzare tutti dopo aver saltato conferenza stampa e interviste di rito dopo il suo match contro Moutet agli. Il tennista serbo èinfatti accidentalmente colpito da una borraccia caduta dallo zaino di un fan, riportando una piccola ferita. Non è tuttavia a rischio la sua presenza nel match di terzo turno contro il cileno Tabilo. SportFace.

