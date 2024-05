(Di sabato 11 maggio 2024) Un uomo di 44 anni stava camminando sul marciapiede coperto di neve per recarsi all’Università di Tromsø quando gli agenti della polizia segreta norvegese si sono avvicinati da dietro. Ciò che è successo quella mattina dell’ottobre 2022 sembra tratto da un film di spionaggio: un drone che ha ripreso gli eventi mostra due agenti che accelerano, afferrano l’uomo per entrambe le mani, lo ammanettano e lo portano via. Per i suoi colleghi, l’uomo era José Assis Giammaria, un accademico brasiliano specializzato nelle politiche di sicurezza dell’Artico. In realtà si trattava di Mikhail Mikushin, che le autorità sospettano essere una spia dell’intelligence militare russa GRU. Mikushin rimane tuttora detenuto a Oslo. È uno dei numerosi presunti agenti sotto copertura, identificati di recente in Europa. Lo smascheramento è avvenuto nel momento in cui la tradizionale rete di intelligence russa si ...

Guido Castelli , senatore e commissario straordinario alla ricostruzione in Abruzzo, in esclusiva ai nostri microfoni: “Il report di marzo parla di 1581 cantieri conclusi”. Il 6 aprile non è assolutamente un giorno come gli altri per gli abruzzesi. ...

L’ex esterno della Nazionale commenta l’eliminazione dei giallorossi per mano del Bayer Leverkusen: “De Rossi va elogiato: ha preparato bene la partita. Qualificazione decisa da una cosa …” Il cuore e una grande organizzazione di squadra non sono ...

Esclusivo – Ecco come la Russia interferisce sulla campagna elettorale per le europee - esclusivo – ecco come la Russia interferisce sulla campagna elettorale per le europee - Un sondaggio dell’Eurobarometro di dicembre 2023 ha rilevato che il 78% dei cittadini europei percepisce la Russia come una minaccia per la sicurezza dell’UE. Il diplomatico di punta dell’UE Josep ...

