(Di sabato 11 maggio 2024) Il nazionalismo israeliano e l'estremaaccusano il magnate ebreo Georgedi manovrare le proteste nei campus in solidarietà con la Palestina. Può sembrare strano, ma a guardare bene non lo è per niente.

Ora le teorie del complotto su Soros vengono diffuse anche dalla destra israeliana - Ora le teorie del complotto su soros vengono diffuse anche dalla destra israeliana - A creare il mito del soros cattivo sono Arthur Finkelstein e George Eli Birnbaum, due ebrei americani di destra. Il primo è famoso per aver condotto e ideato le campagne di Nixon e Reagan, spostando a ...

No, non c'è Soros dietro le proteste delle università americane contro Israele - No, non c'è soros dietro le proteste delle università americane contro Israele - La tesi secondo cui le manifestazioni sarebbero finanziate dal miliardario ungherese è molto circolata negli Stati Uniti: ma ovviamente non è così ...

L’accusa del New York Post: “Soros finanzia le proteste nei campus”. Il Washington Post smonta punto per punto - L’accusa del New York Post: “soros finanzia le proteste nei campus”. Il Washington Post smonta punto per punto - La destra americana continua ad usare lo spettro del miliardario per dividere ulteriormente la società ...