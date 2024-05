Ucraina news live - raid aerei e assalti con i tank | Mosca continua a martellare Kharkiv Kiev | Attacchi respint - uccisi migliaia di soldati russi

Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky . L’obiettivo di Vladimir Putin, prima solo ipotizzabile, adesso è stato svelato. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbass, intorno ad Avdiivka, non ha solo lo scopo di ...

Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha affermato che Mosca sta intensificando l'attacco all'Ucraina. "Non farà grandi progressi, confidiamo in Kiev"Continua a leggere

Esclusivo – Ecco come la Russia interferisce sulla campagna elettorale per le europee - Esclusivo – Ecco come la Russia interferisce sulla campagna elettorale per le europee - Un sondaggio dell’Eurobarometro di dicembre 2023 ha rilevato che il 78% dei cittadini europei percepisce la Russia come una minaccia per la sicurezza dell’UE. Il diplomatico di punta dell’UE Josep ...

I soldati di Putin minacciano Kharkiv. Kyiv ha un piano, e le immagini satellitari - I soldati di Putin minacciano Kharkiv. Kyiv ha un piano, e le immagini satellitari - Le "prove generali" russe in direzione della seconda città più popolosa d’ucraina. Ora che sa di quali armi dispone, Kyiv può organizzare la difesa ma non cancellare lo svantaggio ...

Le forze russe hanno attaccato attraverso il confine ucraino a nord di Kharkiv nel potenziale tentativo di aprire un nuovo fronte di guerra e intensificare la pressione sulla seconda città dell'Ucrain ...