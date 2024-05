Reggio Calabria - bidello palpeggia 13enne Lei lo incastra registrandolo | Non dire nient - mi arrestano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 11 maggio 2024) Disgusto a Taurianova, in provincia di, dove un collaboratore scolastico della scuola media locale ha usato violenza su una tredicenne. L’uomo, un sessantacinquenne, rivolgeva apprezzamenti non graditi, pedinamenti nei corridoi e tentava una violenza vera e propria nei bagni dell’istituto. Un incubo dal quale la ragazzina si è salvata registrando quanto avveniva. Il collaboratore risulta oggi sospeso dal servizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minorenne.Leggi anche: Camila Giorgi irreperibile, il telefono risulta inattivo. Sparita nel nulla anche la famiglia Gli abusi sulla tredicenne I fatti sono accaduti nel 2023, quando la vittima, una studentessa all’epoca tredicenne, frequentava l’ultimo anno di scuola media nella scuola in cui lavorava il 65enne.Nel corso delle attività pomeridiane, l’uomo aveva dapprima ...