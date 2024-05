Spagna | Maiorca taglia il numero di posti letto per turisti - è la prima volta

Il sole sul conto. Un bonus da pagare come fosse un secondo bicchiere di vino o un dessert. Dieci euro, nel caso di Siviglia, città più importante dell’Andalusia, dove alcuni ristoranti hanno preso l’abitudine di mettere in vendita i posti migliori ...

Streaming e nuovi format, la sfida in Europa di Warner Bros. Discovery - Streaming e nuovi format, la sfida in Europa di Warner Bros. Discovery - In spagna al via la piattaforma Max che riunisce tutta l’offerta del gruppo, sport compreso. L’ad Araimo: «Premiati dal mix di streaming e Tv lineare». Sul possibile arrivo di Mentana: «Non c’è niente ...

L’isola di Maiorca “taglia” 18mila posti letto turistici, è la prima volta per l’arcipelago delle Baleari - L’isola di Maiorca “taglia” 18mila posti letto turistici, è la prima volta per l’arcipelago delle Baleari - Ecco perché c'è stata la prima diminuzione dell’offerta alberghiera e di case vacanze nella storia dell’arcipelago ...

Junior Eurovision 2024: sarà Madrid ad ospitare l’evento il prossimo 16 novembre - Junior Eurovision 2024: sarà Madrid ad ospitare l’evento il prossimo 16 novembre - Annunciata Madrid come città ospitante dello Junior Eurovision 2024. La rassegna si terrà il prossimo 16 Novembre alla Caja Mágica.