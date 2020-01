Papa Francesco nomina l’economista Rodrik membro della Pontificia Accademia: è fra i maggiori studiosi della globalizzazione (Di martedì 21 gennaio 2020) L’economista turco Dani Rodrik, noto per i suoi studi sulla globalizzazione, è stato nominato da Papa Francesco membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Rodrik è insegnante di Economia politica internazionale all’università di Harvard, presso la John F. Kennedy School of Government. Dani Rodrik è noto principalmente per il trilemma che porta il suo nome, secondo il quale si possono scegliere solo due condizioni fra iperglobalizzazione, sovranità nazionale e democrazia. Ha fornito un contributo significativo agli studi sulla crescita economica sostenibile, sulla globalizzazione e sull’economia politica. Notevole anche il suo lavoro sull’industrializzazione, le politiche di crescita e l’economia politica della globalizzazione. Su questi temi ha scritto numerosi libri e articoli. Nato a Istanbul nel 1957, l’economista turco ha ... ilfattoquotidiano

