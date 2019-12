Mercato Roma | le ultime sulle possibili trattative in entrata e uscita

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), lenovitàdi Petrachi sia insia in. Il Marsiglia si affaccia per Pastore Ildi gennaio incombe e il direttore sportivo della, Gianluca Petrachi, inizia a mettersi a lavoro. Il dirigente giallorosso studia lemosse sia insia in, per consegnare a Fonseca una rosa ancora più competitiva. Il Corriere dello Sport fa il punto. Si cerca un vice Dzeko, e Pinamonti e Petagna sono quelli che più convincono. Possibile la separazione con Pastore a causa dell’alto stipendio, su cui si è mostrato interessato il Marsiglia, e Juan Jesus, gradito dal Bologna. Leggi su Calcionews24.com

